Украина стала участником международного агентства по "зеленой" энергетике

Украина стала полноправным членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Об этом сообщается на Правительственном портале.

"24 февраля т.г. Украина получила статус полноправного члена Международного агентства по возобновляемым источникам энергии", - отмечается в сообщении.

Для Украины присоединение к IRENA означает выход на международную арену игроков рынка возобновляемой энергетики. Это, бесспорно, улучшение инвестиционного имиджа государства, широкие возможности привлечения лучших мировых практик и технологий, а главное - "зеленых" инвестиций.

Участие Украины в IRENA позволит:

подавать заявки в Фонд развития Абу-Даби относительно получения льготных кредитов на "зеленые" проекты (под 1-2% сроком до 20 лет, включая 5-летний льготный период, при условии софинансирования 50% стоимости проекта);

тесно и плодотворно сотрудничать с развитыми государствами;

иметь доступ к передовым исследованиям, практикам и технологиям относительно использования возобновляемых источников энергии;

увеличивать инвестиции в отечественную возобновляемую энергетику;

совершенствовать законодательную базу и разрабатывать эффективные механизмы стимулирования развития "чистой" энергетики.

Важно, что отчеты IRENA относительно развития возобновляемой энергетики Украины будут одним из ключевых факторов для инвесторов при принятии решения реализации проектов в данной сфере.

Кроме того, Украина будет официальным участником ежегодных заседаний Ассамблеи IRENA, где законодатели и предприниматели более 150 стран мира определяют курс дальнейших действий и решений для уменьшения энергозависимости и развития "чистой" энергетики.

В этом году глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук во главе украинской делегации принял участие в 8-й сессии Ассамблеи IRENA в Абу-Даби (ОАЭ), где представил возобновляемую энергетику Украины и призвал представителей разных стран мира к сотрудничеству.