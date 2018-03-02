https://telegraf.com.ua/files/2018/03/DWjwoUZW4AECH49-150x90.jpg Бизнес, Экономика https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/3936746-snbo-prodlil-sanktsii-protiv-bankov-iz-rf.html
СНБО продлил санкции против банков из РФ
01:14 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости Бизнеса: СНБО продлил санкции в отношении банков с российским капиталом, которые истекали в марте 2018.
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) продлил санкции в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалась в марте 2018 года.
Как сообщает пресс-служба СНБО, такое решение было принято на заседании Совета в четверг.
Российские банки в Украине: СНБО продлит санкции
"Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалась в марте 2018 года", – сказано в сообщении.
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