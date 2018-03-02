СНБО продлил санкции против банков из РФ

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) продлил санкции в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалась в марте 2018 года.

Как сообщает пресс-служба СНБО, такое решение было принято на заседании Совета в четверг.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалась в марте 2018 года", – сказано в сообщении.