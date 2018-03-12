Цена на газ в Украине: Порошенко надеется, что с МВФ получится договориться

Президент Украины Петр Порошенко считает, что во время переговоров представителей Украины с Международным валютным фондом (МВФ) должны быть учтены решения Стокгольмского арбитража по контрактам между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", что позволит найти разумный баланс в вопросе цены на газ.

"Диалог с Фондом нужен. Принятие решений Стокгольмским арбитражем, изменение ценового паритета являются новыми обстоятельствам, которые должны быть учтены. Уверен, что у Министерства финансов, которое проводит эти переговоры, и другие переговорщики приложат максимум усилий, которые позволят найти разумный баланс между необходимостью сотрудничества с кредиторами и интересами украинских домохозяйств", - сказал президент на встрече с представителями бизнес сообщества в понедельник в Киеве.

П.Порошенко отметил, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для Украины, и необходимо сделать все, чтобы это сотрудничество было продолжено.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы в рамках дискуссии с нашими партнерами из Международного валютного фонда сделать максимум возможного, чтобы это сотрудничество было продолжено. Это приоритет мой, это приоритет правительства, это приоритет парламента, всей нашей команды", - сказал глава государства.