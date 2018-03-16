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Порошенко возобновил кредитование бизнеса в зоне АТО

Петр Порошенко подписал закон
17:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса: Петр Порошенко подписал закон о возобновлении кредитования в зоне АТО для МСБ.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон "О временных мерах на период проведения АТО" по восстановлению возможностей развития малого и среднего бизнеса с использованием заемного финансирования на территории проведения АТО.

 

"Подписал закон, который снимает введенные ранее ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса на той части территории проведения операции Объединенных сил (введенное недавно законом новое название АТО - ред), которая подконтрольна Украине", - написал глава государства в своем Твиттер.

Как пояснял во время принятия этого законопроекта (№7338) 21 декабря 2017 года народный депутат Максим Ефимов (фракция БПП), три года назад было принято решение о введении моратория на взыскание по договорам ипотеки и залога, а также заблокирована возможность заключения новых договоров для банков на территории Донецкой и Луганской областей.

По его словам, если тогда это было целесообразно, то теперь это стало преградой для получения новых кредитов по договорам ипотеки, поскольку запрещено взыскание заложенного имущества, в том числе и на подконтрольной территории.

"Мы предлагаем открыть возможности для перезаключения договоров исключительно для предпринимателей и только по их желанию", - подчеркнул тогда суть документа М.Ефимов.

Он отметил, что банки по-прежнему будут лишены возможности в одностороннем порядке менять условия и выводить активы из-под действия моратория.

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Новости Бизнеса, АТО, Бизнес, Бизнес в зоне АТО, Максим Ефимов, Петр Порошенко, Президент Украины.
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