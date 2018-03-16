Порошенко возобновил кредитование бизнеса в зоне АТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон "О временных мерах на период проведения АТО" по восстановлению возможностей развития малого и среднего бизнеса с использованием заемного финансирования на территории проведения АТО.

Підписав закон, який знімає впроваджені раніше обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу на тій частині території проведення операції Об’єднаних сил, яка підконтрольна Україні. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2018 г.

"Подписал закон, который снимает введенные ранее ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса на той части территории проведения операции Объединенных сил (введенное недавно законом новое название АТО - ред), которая подконтрольна Украине", - написал глава государства в своем Твиттер.

Как пояснял во время принятия этого законопроекта (№7338) 21 декабря 2017 года народный депутат Максим Ефимов (фракция БПП), три года назад было принято решение о введении моратория на взыскание по договорам ипотеки и залога, а также заблокирована возможность заключения новых договоров для банков на территории Донецкой и Луганской областей.

По его словам, если тогда это было целесообразно, то теперь это стало преградой для получения новых кредитов по договорам ипотеки, поскольку запрещено взыскание заложенного имущества, в том числе и на подконтрольной территории.

"Мы предлагаем открыть возможности для перезаключения договоров исключительно для предпринимателей и только по их желанию", - подчеркнул тогда суть документа М.Ефимов.

Он отметил, что банки по-прежнему будут лишены возможности в одностороннем порядке менять условия и выводить активы из-под действия моратория.