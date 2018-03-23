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Украина намерена покупать вертолеты у Франции
12:43 Сегодня Телеграф
Новости Бизнеса: Украина и Франция подпишут соглашения о намерениях приобрести французские вертолеты.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина и Франция подпишут соглашения о намерениях приобрести французские вертолеты.
"Сейчас Жан-Ив поедет подписывать с Арсеном Аваковым протокол о намерениях покупки французских вертолетов", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом (Jean-Yves Le Drian) в пятницу в Киеве.
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По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, это свидетельствует о новом уровне двустороннего экономического сотрудничества между Украиной и Францией.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Франции Эммануэля Макрона посетить Украину в ближайшее время
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