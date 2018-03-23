Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман рассказал, сколько газа использовали украинцы Гройсман рассказал, сколько газа использовали украинцы
Новости: Дело Савченко: суд рассматривает меру пресечения (онлайн) Дело Савченко: суд рассматривает меру пресечения (онлайн)
Новости: Ребров - о вылете "Динамо" из еврокубков и работе с "Аль-Ахли" Ребров - о вылете "Динамо" из еврокубков и работе с "Аль-Ахли"
Новости: Американский ученый объяснили, почему смерти не существует Американский ученый объяснили, почему смерти не существует
X

Украина намерена покупать вертолеты у Франции

Украина намерена покупать вертолеты у Франции
12:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Украина и Франция подпишут соглашения о намерениях приобрести французские вертолеты.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина и Франция подпишут соглашения о намерениях приобрести французские вертолеты. 

"Сейчас Жан-Ив поедет подписывать с Арсеном Аваковым протокол о намерениях покупки французских вертолетов", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом (Jean-Yves Le Drian) в пятницу в Киеве.

Украина и Катар договорились об отмене двойного налогообложения

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, это свидетельствует о новом уровне двустороннего экономического сотрудничества между Украиной и Францией.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Франции Эммануэля Макрона посетить Украину в ближайшее время

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Вертолеты, МИД Франции, Павел Климкин, Франция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Украина и Катар договорились об отмене двойного налогообложения В Украине увеличилось промпроизводство ГФС отчиталась об обороте табачных изделий

Последние новости

В мэрии Харькова проводятся два десятка обысков Кабмин готов ограничить полномочия СБУ Самые необычные отели, в которых можно отлично отдохнуть (Фото)
Сегодня читают
01 В ЕС отреагировали на задержание Савченко
02 Американский ученый объяснили, почему смерти не существует
03 Погода на выходные: в Украине начинается потепление
04 В Африке ученый заново "открыл" Марс
05 Самый дорогой защитник в истории футбола стал капитаном сборной Нидерландов
Новости сегодня
13:29 Стало известно, когда уволят главу Нацкомиссии по тарифам Вовка
13:25 Маркевич - о предстоящих матчах сборной Украины
13:20 Украинская курятина побила рекорды по экспорту
13:16 Снежный коллапс в Румынии: перекрыты дороги, движение поездов отменено
13:15 Начальник отдела горсовета Николаева задержан за подделку документов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко в суде объявила голодовку Савченко в суде объявила голодовку
Новости: Украина переходит на летнее время: как и когда нужно переводить часы Украина переходит на летнее время: когда нужно переводить часы
Новости: Погода на выходные 24-25 марта: в Украине начинается потепление Погода на выходные: в Украине начинается потепление
Новости: Признаки скорой глобальной катастрофы нашли в Африке Признаки скорой глобальной катастрофы нашли в Африке
Добавить комментарий
0