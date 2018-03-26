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Плохой: Судебная реформа повысит доверие западного бизнеса к системе правосудия

Судебная реформа повысит доверие западного бизнеса
12:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Западный бизнес хочет понимать, что, зайдя в Украину, в случае неправомерных действий каких-либо органов власти он сможет защитить свои права в суде.

Украинский рынок очень привлекателен для западных компаний, а инвесторы хотят и готовы вкладывать в украинскую экономику прямые инвестиции. Об этом, комментируя возможность создания Национального бюро финансовых расследований, заявил народный депутат Украины IV и VI созывов Игорь Плохой.

"Западные инвесторы хотят заходить в Украину. Но их беспокоит не столько агрессивная бизнес-среда, сколько отсутствие прогнозируемости и понимания действий государства по отношению к своим инвестициям и своему бизнесу. Существующие в нынешнем виде контролирующие органы вряд ли способны адаптироваться к европейским правилам, поэтому изменить отношение государства к бизнесу можно только путем создания новых органов", – считает Игорь Плохой.

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Экс-парламентарий напомнил, что проводимая судебная реформа должна повысить доверие бизнеса к системе правосудия и обеспечить более высокую выполняемость решений украинских судов.

"Западный бизнес хочет понимать, что, зайдя в Украину, в случае неправомерных действий каких-либо органов власти он сможет защитить свои права в суде. Сейчас же, если инвесторы получают положительные судебные решения, очень часто такие решения попросту не исполняются", – заявил Игорь Плохой.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что закон о Национальном бюро финансовых расследований будет принят в этом году.

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Новости Бизнеса, Бизнес, Инвестиции, Судебная реформа, Экономика.
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