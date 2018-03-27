Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража
Новости: "Нафтогаз" отреагировал на строительство Северного потока-2 в Германии "Нафтогаз" отреагировал на строительство Северного потока-2
Новости: Сборная Украины уверенно переиграла Японию в товарищеском матче Сборная Украины уверенно переиграла Японию в товарищеском матче
Новости: Завтра дипломаты РФ покинут Киев Завтра дипломаты РФ покинут Киев
X

Шулявскую развязку в Киеве реконструируют до конца года

Шулявский мост
18:49 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Первую очередь реконструкции развязки на Шулявке реально закончить до конца года, считают в КГГА.

На реконструкцию транспортной развязки на Шулявке понадобится 17 месяцев и около 811 млн грн, эта сумма учитывает компенсацию за снос цеха №5 завода "Большевик", а первую очередь реконструкции планируется завершить уже к концу этого года, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян.

"Мы убираем старую конструкцию путепровода и меняем ее на прочную новую. Это реально сделать до конца текущего года, и средств - 380 млн грн - хватит, чтобы расширить дорогу до шести полос (восемь, если учитывать съезды) и восстановить движение по этому участку", - приводит во вторник слова Д.Давтяна пресс-служба КГГА.

По его словам, второй этап будет предусматривать строительство еще двух съездов.

"Переговоры с руководством" Большевика "сейчас ведутся. Нужно разработать варианты объездных и альтернативных путей. Основной вариант, который рассматривается сейчас, - проезд по улицам Гарматной и Выборгской", - рассказал замглавы КГГА.

Как сообщалось, мост на Шулявском путепроводе в Киеве, связывающий ул. Вадима Гетьмана с ул.Александра Довженко и проходящий над просп. Победы, частично обрушился вечером 27 февраля 2017 года. После произошедшего В.Кличко принял решение уволить заместителя главы КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака и попросил президента Украины Петра Порошенко уволить главу Соломенского района в Киеве Максима Шкуро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, КГГА, Киев, Реконструкция, Транспортная развязка, Украина, Шулявка.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Какая стоимость продуктов по состоянию на 27 марта 2018 года Минэкономразвития хочет исключить металлургию из-под пошлин США Eurostat: США важнейший торговый партнер ЕС

Последние новости

Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии с парнем Ротань провел сотый матч за сборную Украины ВОЗ: недиагностированные случаи туберкулеза составляют 25%
Сегодня читают
01 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
02 Озвучены сроки судов над лишенными неприкосновенности депутатами Украины
03 Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
04 В водоемах Украины может исчезнуть рыба
05 Украинский гимнаст принял гражданство России
Новости сегодня
19:18 Вышел первый трейлер военной драмы о тральщике "Черкассы" (Видео)
19:14 Россошанскому продолжили меру пресечения
19:14 В США оценили решение ЕС в отношении дипломатов РФ
19:07 В Попасной восстановили водоснабжение
19:05 У них нет миграции: шведский депутат решил мигрировать в Венгрию
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Генсек НАТО обнародовал решение по России Генсек НАТО обнародовал решение по России
Новости: Посольство РФ отреагировало на высылку Украиной российских дипломатов Посольство РФ отреагировало на высылку дипломатов
Новости: В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово
Новости: Apple представила новый iPad 9.7 (Видео) Apple представила новый iPad 9.7 (Видео)
Добавить комментарий
0