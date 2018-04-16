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Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ
10:45 Сегодня Телеграф
112.ua
Новости Бизнеса: Сейчас газ в хранилищах накапливается в среднем в объеме 20 млн куб. м в сутки.
Украина с 11 апреля прекратила отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) и перешла к его накоплению. В среднем в сутки в ПХГ аккумулируется около 20 млн куб. м газа – треть от суточных объемов добычи.
Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский.
"В нынешнем сезоне в ПХГ уже накоплено около 70 млн куб. м газа. Это в два раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года", - сказал Билявский.
Общий объем газа в украинских ПХГ сейчас составляет 7,5 млрд куб. м.
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