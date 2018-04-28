Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

В Китае, как и во всем мире, упали продажи смартфонов

Смартфоны
06:00 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Такое снижение отражает естественное насыщение рынка смартфонов и отсутствие большого количества интересных потребителям новинок.

Продажи смартфонов в Китае в первом квартале снизились на 21%, до 91 млн штук.

Такие данные привела исследовательская компании Canalys.

Это самый низкий показатель с 2013 года и самое значительное снижение за всю историю. Как передает Коммерсантъ, аналитики Canalys прогнозируют, что падение продаж смартфонов в Китае продолжится, хотя вряд ли снижение в дальнейшем будет столь значительным.

Правда, во втором квартале продажи смартфонов в Китае, скорее всего, несколько вырастут.

Ситуация на китайском рынке соответствует общемировой тенденции: в прошлом году впервые за всю историю произошло снижение продаж смартфонов - на 4%.

Продажи снизились у восьми из десяти лидеров по продажам в Китае.

На первом месте по-прежнему находится Huawei, нарастивший долю до 24% и являющийся одним из двух производителей, чуть увеличивших поставки в первом квартале.

На втором месте находится компания Oppo (19%), на третьем — Vivo (17%), четвертое место занимает Xiaomi (13%).

Компании Xiaomi, которая сосредоточилась на продажах бюджетных смартфонов, удалось в первом квартале нарастить поставки на 37%.

Единственный иностранный производитель, входящий в топ-5,— Apple, при этом она переместилась с четвертой строчки на пятую. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Apple, Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi, Китай, Падение продаж, Смартфоны.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Физлиц-предпринимателей на пенсии освободили от уплаты ЕСВ Украина и Израиль провели техническое парафирование соглашения о ЗСТ Дефицит госбюджета составляет почти 21 миллиард гривень

Последние новости

Этот художник превращает персонажей фильмов в мультфильмы и это очень круто (Фото) Фроч: Джошуа побьет Уайлдера Опубликован ролик о начале съемок 3 сезона сериала "Очень странные дела" (Видео)
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 Москаль заявил, что у РФ не вышло создать на Закарпатье "второй Крым"
04 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
05 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
Новости сегодня
18:49 Надаль в 11-й раз завоевал титул в Барселоне
18:47 В Ливии разбился транспортный самолет: есть погибшие
18:42 Вблизи границ Латвии зафиксировали корабли ВМФ России
18:33 Разработчики Disney создали куртку, которая может имитировать объятия (Видео)
18:31 Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Добавить комментарий
0