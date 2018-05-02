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Цена на газ: Гройсман сделал прогноз для украинцев

Цена на газ
16:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что сейчас идет диалог относительно повышения тарифов на газ.

Премьер отметил, что поскольку цена на природный газ выросла, Международный валютный фонд настаивает на том, чтобы в Украине был один тариф и для промышленности, и для населения. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина". 

"Я в прошлом году пообещал, что цена в этом отопительном сезоне меняться не будет, и я свое слово сдержал. Сейчас мы пока в диалоге относительно дальнейших решений", - сказал Гройсман.

Гройсман о перспективах повышения "минималки"

По его словам, сейчас просчитывается возможность компенсации для граждан, которые не могут платить рыночную цену на газ.

"Эти все разговоры, что газ в Украине стоит 2, 3 тыс. - это все глупость. Как может стоить газ 3 тыс. грн, если его цена на европейских хабах сейчас в среднем 250 долларов?! Людей просто обманывают", - заявил премьер.

Он добавил, что в Украине много лет воровали сотни миллионов и миллиардов долларов под видом "дешевого газа для людей".

Ранее сообщалось, что координационный совет по вопросам проведения реформ в топливно-энергетическом комплексе в ближайшие несколько недель рассмотрит вопрос тарифообразования на газ.

В марте Кабинет министров продлил спецобязательства "Нафтогаза" на продажу газа населению, а также оставил неизменным тариф до июня 2018 года. 

Цена на газ для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Повышение цен на газ требует постановление Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, разработанная Министерством экономического развития и торговли.

Так, согласно документу, она рассчитывается на базе импортного паритета (средняя цена импортного газа за определенный период - ред).

Гройсман рассказал о начале малой приватизации

Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля 2017 года. Вместо этого 26 сентября 2017 года Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне - 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Кабмин, Тарифы на газ, Цена на газ.
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