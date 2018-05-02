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В Минсоцполитики подсчитали количество переселенцев из Крыма и Донбасса

Переселенцы
17:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: В Украине на учете состоит 1,5 млн вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса.

 В Украине по состоянию на 2 мая 2018 года на учете находится 1 млн 500 тыс. 186 внутренне перемещенных лиц, сообщает Министерство социальной политики страны.

"По состоянию на 2 мая 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 500 186 переселенцев или 1 225 470 семей с Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики в среду.

При этом в нем отсутствует информация о выплате помощи на аренду жилья и оплату коммунальных услуг.

Как сообщалось, по состоянию на 12 февраля на учете в Украине состояло 1 млн 492 тыс. 427 переселенцев.

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Новости Бизнеса, Донбасс, Крым, Минсоцполитики, Переселенцы.
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