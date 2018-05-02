За месяц в порты Крыма зашли 26 судов

С 1 по 30 апреля зафиксировано захождение в порты оккупированного Крыма 26 грузовых судов-нарушителей и танкеров.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, отмечая, что информация предоставлена по судам, на которых работает система автоматической идентификации (AIS).

Все 26 судов были под флагом Российской Федерации. В целом они совершили 66 заходов в порты Севастополя, Феодосии и Керчи.

Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки кораблей, зафиксировано 18 судов – тоже под флагами РФ.

МТОТ напоминает, что морские порты, расположенные на территории АРК (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением Кабинета министров Украины от 30.04.2014 (№578-р) и приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 (№255) .

Суда под иностранными флагами, заходя в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории аннексированного Россией Крыма, нарушают нормы международного права и украинское законодательство.

Это влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную, отмечает ведомство.