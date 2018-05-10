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Нефть дорожает из-за выхода США из ядерной сделки с Ираном

Нефть
10:47 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: По данным биржевых торгов, цены на нефть максимально выросли с ноября 2014 года в связи с решением США выйти из Всеобъемлющей ядерной сделки по Ирану.

Цены на нефть в четверг торгуются на максимальных уровнях с ноября 2014 года на решении США о выходе из Всеобъемлющей ядерной сделки (ВОЯС) по Ирану. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,73% - до 77,78 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,77% - до 71,69 доллара за баррель.

Цены на нефть обновили максимумы за 3,5 года после того, как во вторник Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (США, Британия, Китай, Франция, Германия, РФ) в 2015 году. Кроме того, президент США заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

США выходят из ядерной программы Ирана

Введение санкций против Ирана может привести к сокращению запасов нефти в мире. На Иран в настоящее время приходится около 4% глобального предложения на рынке нефти, пишет агентство Рейтер. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что санкции США против Ирана, вероятно, будут иметь "высокий уровень эффективности". По их прогнозам, летом стоимость нефти марки Brent может составить 82,5 доллара за баррель.

Поддержку росту мировых цен также оказали данные по запасам сырья в США. В среду Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 мая, уменьшились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 433,8 миллиона баррелей, при этом прогнозировалось сокращение только на 0,2 миллиона баррелей.

По состоянию на 09:30 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 77,78 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 77,32 доллара за баррель, что на 11 центов выше уровня закрытия торгов ($77,21).

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Новости Бизнеса, Выход США, Рост, Цена на нефть, Ядерная сделка по Ирану.
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