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Нацбанк Украины продолжает оценивать банки

НБУ
17:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: podrobnosti.ua

Новости Бизнеса: НБУ продлила сроки оценки в связи с необходимостью проверить все банки более подробно, затянутся эти проверки до 17 августа.

Национальный банк Украины (НБУ) продлил сроки проработки отчетов аудиторов о результатах оценки качества активов банков в связи с необходимостью детального анализа полученных данных.

Как говорится в сообщении НБУ на веб-сайте, согласно постановлению НБУ № 76 "О внесении изменений в Положение об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины" от 10 июля 2018 года, которое вступает в силу с 11 июля 2018 года, изменена передача Нацбанком требования о составлении банками программ капитализации, по которым регулятор принял решение о проведении оценки устойчивости с применением двух этапов оценки устойчивости - с 10 июля до 1 августа, трех этапов оценки устойчивости – с 10 августа до 17 августа.

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Кроме того, согласно указанному постановлению, банки, по которым НБУ принял решение о проведении оценки с применением двух этапов оценки устойчивости, должны предоставить программы капитализации до 15 сентября текущего года.

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Новости Бизнеса, Банки, НБУ, Проверки, Украина.
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