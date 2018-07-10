Нацбанк Украины продолжает оценивать банки

Национальный банк Украины (НБУ) продлил сроки проработки отчетов аудиторов о результатах оценки качества активов банков в связи с необходимостью детального анализа полученных данных.

Как говорится в сообщении НБУ на веб-сайте, согласно постановлению НБУ № 76 "О внесении изменений в Положение об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины" от 10 июля 2018 года, которое вступает в силу с 11 июля 2018 года, изменена передача Нацбанком требования о составлении банками программ капитализации, по которым регулятор принял решение о проведении оценки устойчивости с применением двух этапов оценки устойчивости - с 10 июля до 1 августа, трех этапов оценки устойчивости – с 10 августа до 17 августа.

Кроме того, согласно указанному постановлению, банки, по которым НБУ принял решение о проведении оценки с применением двух этапов оценки устойчивости, должны предоставить программы капитализации до 15 сентября текущего года.