Газовые переговоры: вице-президент ЕК встретился с Климкиным и Новаком

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович провел встречи с делегациями Украины и РФ после их прибытия на трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Европейским Союзом об условиях, по которым с 1 января 2020 года в страны ЕС будет транспортироваться по украинским газопроводам российский газ. Фотографии встреч Шефчович обнародовал в своем Twitter.

Pleased to greet #Energy Minister Novak and #Russia's delegation in Berlin ahead of our #TrilateralGasTalks. pic.twitter.com/W66edw5fSE

— Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) 17 июля 2018 г.