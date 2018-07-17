Газовые переговоры: вице-президент ЕК встретился с Климкиным и Новаком

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович провел встречи с делегациями Украины и РФ после их прибытия на трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Европейским Союзом об условиях, по которым с 1 января 2020 года в страны ЕС будет транспортироваться по украинским газопроводам российский газ. Фотографии встреч Шефчович обнародовал в своем Twitter.

"Рад приветствовать господина министра Павла Климкина из МИД Украины и украинская делегация в Берлине. Рад поздравить министра энергетики Новака и российскую делегацию в Берлине, перед нашими трехсторонними газовыми переговорами", - написал он.

Напомним, сегодня в Берлине между Украиной, Европейским союзом и Россией состоятся трехсторонние консультации относительно транзита российского газа через территорию Украины.