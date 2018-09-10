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В Украину едет зампред Еврокомиссии

Валдис Домбровскис
10:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Зампред ЕК Валдис Домбровскис 13-14 сентября посетит Украину для подписания программы макрофинансовой помощи.

Заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис посетит Украину 13-14 сентября, где примет участие в подписании программы макрофинансовой помощи ЕС на EUR 1млрд

"Валдис Домбровскис в Киеве, Украина (до 14 сентября): принимает участие в церемонии подписания программы макрофинансовой помощи (MFA)", - говорится в сообщении Еврокомисии.

В.Домбровскис встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, и.о. министра финансов Украины Оксаной Маркаровой.

Кроме того, он примет участие в форуме Ялтинской европейской стратегии.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Валдис Домбровскис, Еврокомисия, ЕС, Зампред ЕК, Финансовая помощь.
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