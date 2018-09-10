Бизнес, Экономика https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/4470309-v-ukrainu-edet-zampred-evrokomissii.html
В Украину едет зампред Еврокомиссии
10:07 Сегодня Телеграф
Новости Бизнеса: Зампред ЕК Валдис Домбровскис 13-14 сентября посетит Украину для подписания программы макрофинансовой помощи.
Заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис посетит Украину 13-14 сентября, где примет участие в подписании программы макрофинансовой помощи ЕС на EUR 1млрд
"Валдис Домбровскис в Киеве, Украина (до 14 сентября): принимает участие в церемонии подписания программы макрофинансовой помощи (MFA)", - говорится в сообщении Еврокомисии.
В.Домбровскис встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, и.о. министра финансов Украины Оксаной Маркаровой.
Кроме того, он примет участие в форуме Ялтинской европейской стратегии.
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