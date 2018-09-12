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В Украине за неделю льготники уменьшили долги за газ

Долги за газ
16:35 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: За неделю льготники уменьшили долги за газ перед "Нафтогазом" на 0,6%.

Задолженность промышленных предприятий не изменилась и составляет 2,8 млрд грн., передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

"Задолженность контрагентов, получающи газ от "Нафтогаза" на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 48,5 млрд грн (уменьшение на 296 млн грн, или на 0,6% за неделю)", — говорится в сообщении.

За неделю производители тепла уменьшили долг на 70 млн грн (0,3%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 2,8 млн грн (0,1%), региональные газосбытовые предприятия — на 223 млн грн (1,1% ).

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Долги "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 11 млн грн (0,3%). Суммарная задолженность "Киевэнерго" составляет около 3,6 млрд грн.

По состоянию на 11 сентября суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед "Нафтогазом" составляет около 28,8 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 73 млн грн (0,3%).

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Новости Бизнеса, Долги за газ, Киевэнерго, Льготники, Нафтогаз, Украина.
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