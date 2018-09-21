Гройсман сообщил, когда в 2019 году будет проведена индексация пенсий

Проект Государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает увеличение финансирования пенсионных выплат на 139 миллиардов гривень. Об этом во время выступления в парламенте заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Тут говорят о минимальной пенсии, но вы не говорите, что с 1 марта будет проведена индексация пенсий, что на пенсии заложено плюс 139 миллиардов в бюджете и 27 миллиардов на выплату пенсий военнослужащим", - сказал он.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в отношении руководителя Пенсионного фонда, а также руководителей фонда в регионах по ситуации с задержками выплат пенсий в июле. Пенсионный фонд объяснил эти задержки кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса. В августе выплата пенсий прошла без задержек - на это было направлено 29,7 миллиарда гривень.

Напомним, ПАО "Укрпошта" планирует прекратить осуществление доставки пенсий в случае, если новый тариф на нее не будет утвержден, сообщил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский. Министерство инфраструктуры как регулятор установило новый тариф на доставку пенсий еще в ноябре 2017 года, однако его не согласовывают в Министерстве социальной политики и в Пенсионном фонде.