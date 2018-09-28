В Минрегионразвития обещают велодорожки на всех дорогах Украины

Все дороги Украины уже через 10 лет должны быть оснащены велодорожками, так как с 1 сентября 2018 года вступили в действие обновленные государственные строительные нормы (ГСН), которые предусматривают обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве, реконструкцию и капитальный ремонт украинских дорог.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"С сентября проектирование велодорожек и полос на дорогах является обязательным. Поэтому если в среднем ремонт дорожного покрытия должен проводиться каждые 5 - максимум 10 лет, то уже через 10 лет все украинские дороги будут с велодорожками. Это станет отличной возможностью популяризировать этот вид транспорта в Украине, уменьшит количество пробок и создаст безопасные и комфортные условия передвижения для велосипедистов", - сказал он.

Парцхаладзе отметил, что уже сейчас в Украине начинают реализовываться первые примеры качественных изменений в соответствии с новыми ГСН.

"Велосипед является отличной альтернативой общественному транспорту и автомобилям во многих странах Европы и мира. Например, в Нидерландах для большей популяризации велосипедного движения и уменьшения заторов даже рассматривают возможность денежной доплаты работникам, добираются на работу на велосипедах", – написал он.

Парцхаладзе отметил, что согласно новому ГСН "Улицы и дороги населенных пунктов", велосипедные дорожки и велосипедные полосы следует устраивать на территориях жилых и промышленных районов, коммунально-складских зон, на магистральных улицах непрерывного и регулируемого движения, улицах местного значения, поселковых и сельских дорогах, обеспечивающих подъезд велосипедистов в жилых, общественных зданий, промышленных предприятий, объектов массового посещения, открытых автостоянок и гаражей.

"Велополосы должны проектироваться только для одностороннего движения, велодорожки должны быть преимущественно односторонними с обеих сторон улицы. При наличии застройки с одной стороны улицы следует устраивать велодорожки двустороннего движения на застроенной стороне. При наличии велодвижения на улицах с односторонним движением его следует предусматривать в обоих направлениях, в том числе, с использованием встречной велополосы", - написал он.