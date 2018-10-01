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"ДТЭК Энерго" надеется в ближайшие месяцы завершить реструктуризацию кредитов

"ДТЭК Энерго"
18:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В конце сентября 2018 года "ДТЭК Энерго" реструктуризировал на аналогичных условиях еще $217 млн банковского долга.

Энергохолдинг "ДТЭК Энерго" рассчитывает в ближайшие месяцы завершить реструктуризации нереструктуризированной части кредитов, сообщил директор по финансам компании Антон Мишин.

"На прошлой неделе мы завершили реструктуризацию первой части нереструктуризированного долга. По остальным - около 50% нереструктуризированного долга - рассчитываем достичь соглашение в ближайшие месяцы", - сказал он в ходе телефонной конференции с инвесторами 28 сентября.

Согласно презентации на веб-сайте "ДТЭК Энерго", общая сумма обязательств компании по состоянию на 30 июня 2018 года составляла $2,194 млрд, в том числе еврооблигации - $1,177 млрд, реструктуризированный долг перед банками – $530 млн, долг перед банками, подлежащий конвертации в еврооблигации, – $167 млн, прочие обязательства – $58 млн, нереструктуризированный долг перед банками – $262 млн.

"ДТЭК Энерго" в конце сентября сообщило о завершении реструктуризации $217 млн банковского долга на условиях реструктуризации займов, достигнутых в 2017 году. В результате $67 млн было конвертировано в еврооблигации, $150 млн – в банковский долг.

Помимо этого, А.Мишин сообщил, что энергохолдинг на некоторое время отложил планы реструктуризировать еврооблигации в связи с ухудшением внешней конъюнктуры.

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"Основным мотивом для рефинансирования еврооблигаций является потенциальное снижение стоимости долга. В настоящее время этого сложно достичь и вряд ли будет возможно к концу года", - объяснил он.

В то же время А.Мишин добавил, что энергохолдинг будет отслеживать ситуацию на рынке и, вероятно, проведет такую реструктуризацию в следующем году.

Крупнейший украинский частный энергохолдинг "ДТЭК Энерго" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Ему делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Энергохолдинг в конце 2016 года провел обмен выпущенных ранее еврооблигаций на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн с погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года. Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения.

Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году – 6,5% годовых, в 2020 году – 7,5% годовых, в 2021 году – 8,5% годовых, в 2022-2023 гг. – 9,5% годовых, в 2024 году – 10,75% годовых. Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.

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В конце марта 2017 года "ДТЭК Энерго" также достиг соглашения с частью держателей банковского долга о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, которое предусматривает отсрочку большинства привлеченных кредитов до 30 июня 2023 года и изменение некоторых их условий. При этом погашение долга будет осуществляться в рамках амортизационного механизма: $60 млн будет выплачено в 2017 году, $40 млн - в 2018 году, $80 млн - в 2019-2022 гг. В 2023 году будет погашен остаток суммы и капитализированные проценты.

Процентная ставка по долгу установлена на уровне 5%+EURIBOR/LIBOR. При этом в 2017 и в 2018 годах будет выплачиваться 51% начисленного ежемесячного процентного дохода, в 2019 году – 60%, в 2020 году – 70%, в 2021% - 79%, в 2020 году – 88%, в 2023 – 100%. Невыплаченные проценты будут капитализированы. Допускаются также непостоянные выплаты в счет погашения начисленных процентов при наличии избыточных средств.

Напомним, в конце октября украинцы должны будут перевести стрелки часов на час назад, но благодаря советам дискомфорт от перехода на новое время останется незаметным.

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Новости Бизнеса, Банковские долги, ДТЭК Энерго, Кредиты, Украина.
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