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Стало известно, на сколько выросли доходы украинцев

Доходы украинцев
17:07 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Расходы и сбережения украинцев также увеличились - почти на 26%.

Во втором квартале 2018 года доходы населения Украины выросли на 25,9% - до 758,5 млрд грн, по сравнению со ІІ кварталом 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в течение отчетного периода составил 13 178,5 грн. 

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По информации Госстатистики, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщалось ранее, Торгово-экономические отношения между Украиной и Молдовой развиваются в позитивном русле, и они не подвержены никаким ограничениям.

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Новости Бизнеса, Госстатистика, Доходы украинцев, Украина.
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