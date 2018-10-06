Стало известно, на сколько выросли доходы украинцев

Во втором квартале 2018 года доходы населения Украины выросли на 25,9% - до 758,5 млрд грн, по сравнению со ІІ кварталом 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в течение отчетного периода составил 13 178,5 грн.

По информации Госстатистики, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщалось ранее, Торгово-экономические отношения между Украиной и Молдовой развиваются в позитивном русле, и они не подвержены никаким ограничениям.