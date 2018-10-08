Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 2018

Премию Шведского национального банка по экономическим наукам, учрежденную в память об Альфреде Нобеле, присудили Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру. Сообщение об этом размещено в Twitter Нобелевского комитета.

Премию они получили за работы в области глобального долгосрочного макроэкономического анализа: Нордахус отмечен за внедрение в него учета изменений климата, Ромер — за технологические инновации в этой сфере, передает РБК.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 октября 2018 г.

Премия по экономике, в отличие от пяти других нобелевских премий — по медицине, физике, химии, литературе и премии мира, — не была учреждена самим Альфредом Нобелем в 1901 году. Ее учредил Банк Швеции в 1968 году по случаю своего 30-летия.

С тех пор финансовая организация ежегодно отчисляет Нобелевскому комитет сумму, равную размеру премии. Сама награда называется премией Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля. Размер Нобелевской премии — 9 млн крон, т.е. чуть больше $1 млн.

Имена претендентов на премию традиционно не раскрываются.

Аналитическое агентство Clarivate Analytics делает свой прогноз в отношении вероятных кандидатов, основываясь на цитируемости научных работ тех или иных ученых. В прошлом году премией был отмечен американский экономист Ричард Талер — с формулировкой "за вклад за изучение поведенческой экономики".

Работы Талера связали экономический и психологический анализ принятия решений, показав, что люди далеко не всегда принимают решения исходя из рациональных оснований. Церемония вручения премии состоится 10 декабря в Стокгольме, в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля. Премия Шведского национального банка вручается с 1969 года.