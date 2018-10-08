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Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 2018

Уильям Нордхаус и Пол Ромер
13:57 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Нобелевскую премию по экономике присудили Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за работы в области глобального долгосрочного макроэкономического анализа.

Премию Шведского национального банка по экономическим наукам, учрежденную в память об Альфреде Нобеле, присудили Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру. Сообщение об этом размещено в Twitter Нобелевского комитета. 

Премию они получили за работы в области глобального долгосрочного макроэкономического анализа: Нордахус отмечен за внедрение в него учета изменений климата, Ромер — за технологические инновации в этой сфере, передает РБК.

 

Премия по экономике, в отличие от пяти других нобелевских премий — по медицине, физике, химии, литературе и премии мира, — не была учреждена самим Альфредом Нобелем в 1901 году. Ее учредил Банк Швеции в 1968 году по случаю своего 30-летия.

С тех пор финансовая организация ежегодно отчисляет Нобелевскому комитет сумму, равную размеру премии. Сама награда называется премией Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля. Размер Нобелевской премии — 9 млн крон, т.е. чуть больше $1 млн.

 

Имена претендентов на премию традиционно не раскрываются.

Аналитическое агентство Clarivate Analytics делает свой прогноз в отношении вероятных кандидатов, основываясь на цитируемости научных работ тех или иных ученых. В прошлом году премией был отмечен американский экономист Ричард Талер — с формулировкой "за вклад за изучение поведенческой экономики".

Нобелевская премия мира 2018 - названы лауреаты

Работы Талера связали экономический и психологический анализ принятия решений, показав, что люди далеко не всегда принимают решения исходя из рациональных оснований. Церемония вручения премии состоится 10 декабря в Стокгольме, в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля. Премия Шведского национального банка вручается с 1969 года.

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Новости Бизнеса, Альманах 2018, Глобальный, Долгосрочный, Макроэкономический анализ, Нобелевская премия, По экономике, Пол Ромер, Уильям Нордхаус.
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