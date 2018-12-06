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В Украине выросли золотовалютные резервы

В Украине выросли золотовалютные резервы
10:09 Сегодня Телеграф Фото: пресс-служба НБ

Новости Бизнеса: Международные резервы Украины в ноябре увеличились на 5,8% до $17,7 млрд в сравнении с октябрем.

Международные резервы Украины за минувший месяц выросли на 5,8% или на 974,5 млн долларов - до 17,711 млрд долларов. Об этом сообщает релиз Нацбанка.

Сообщается, что международные резервы увеличились после привлечения средства правительством и покупки Национальным банком валюты на межбанковском рынке:

  • правительство получило 2 млрд долларов от размещения еврооблигаций и 82,9 млн долларов от продажи облигаций внутреннего государственного займа. При этом платежи по госдолгу были ниже поступлений от продажи ценных бумаг;
  • в ноябре чистая покупка валюты на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 232, млн долларов. В целом в ноябре предложение валюты было выше спроса, в частности благодаря поступлению выручки от экспорта аграрной и металлургической продукции.

Кроме того, на размер международных резервов повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривны к иностранным валютам) в сумме 50,4 млн долларов (в эквиваленте).

Украина вошла в тройку мировых лидеров по банковским кризисам

По состоянию на 1 декабря 2018 года объем международных резервов покрывает 3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, НБУ в связи с видением военного положения не стал переходить на особый режим банковской системы.

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НБУ, Золотовалютные резервы, Международные резервы.
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