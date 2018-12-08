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Аваков пообещал повышение зарплат и жилье семьям нацгвардейцев

Аваков пообещал повышение зарплат и жилье семьям нацгвардейцев
09:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Pixabay

Новости Бизнеса: Более 550 семей сотрудников Нацгвардии и Нацполиции получат жилье до конца года.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что до конца 2018 года семьи 550 сотрудников Национальной гвардии получат жилье, сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Следующий год будет сложным для нашего государства. Нас ожидают вызовы, связанные с избирательным процессом. Одна из главных задач Нацгвардии - обеспечить стабильность внутри страны. Для этого нам нужны компетентные честные офицеры и личный состав и их надо мотивировать", - сказал А.Аваков во время расширенного заседания военного совета Нацгвардии.

Он уточнил, что в бюджете на 2019 год государство определило главные направления - обеспечение военнослужащих Вооруженных сил, Нагвардии и Нацполиции.

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А.Аваков также отметил, что до конца 2019 года инициируют несколько программ для Национальной гвардии, в том числе по обеспечению гвардейцев жильем.

"Уже с 1 января 2019 зарплаты гвардейцев будут повышены в среднем на 30%, а к концу текущего года 569 семей гвардейцев получат жилье", - рассказал глава МВД.

Ранее Арсен Аваков назвал всего четыре условия для получения собственного жилья полицейским.

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Все по теме:

Украина, МВД, Арсен Аваков, Нацгвардия, Нацполиция, Жилье военным.
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