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В Харькове утвердили новые тарифы на отопление и горячую воду

В Харькове утвердили новые тарифы на отопление и горячую воду
13:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Сегодня, 10 декабря, в Харькове утвердили новые тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в ходе открытого заседания утвердила новые тарифы на тепло и горячую воду в Харькове.

По итогам заседания комиссия утвердила следующие тарифы на централизованное отопление:

  • для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными счётчиками тепла — 1539 гривен 50 копеек за гигакалорию (сейчас — 1307 гривен 39 копеек);
  • для абонентов жилых домов без счётчиков тепла — 39 гривен 38 копеек за 1 квадратный метр в месяц(сейчас — 33 гривны 44 копейки).

Тариф на горячее водоснабжение составит:

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  • при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения — 93 гривны 22 копейки за 1 кубометр (сейчас — 80 гривен 71 копейка);
  • без полотенцесушителей — 86 гривен 32 копейки за 1 кубометр (сейчас — 74 гривны 85 копеек).

Действовать новые тарифы начнут после их официального опубликования.

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Все по теме:

Украина, Харьков, Водоснабжение, Отопление, Централизованное отопление.
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