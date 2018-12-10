Курс валют на 10 декабря: гривна укрепилась на фоне доллара

Нацбанк Украины на понедельник, 10 декабря, укрепил официальный курс гривны на шесть копеек - до 27,8242 гривни за доллар против 27,8796 гривни за доллар в пятницу.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Курсы валют на 10.12.2018:
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,63895 грн против 31,6461 грн 7 декабря.
Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.
Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.