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Курс валют на 10 декабря: гривна укрепилась на фоне доллара

Курс валют на 10 декабря: гривна укрепилась на фоне доллара
08:55 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Нацбанк на сегодня установил курс валют, согласно которому отмечается повышение гривни по сравнению с долларом до 27,82.

Нацбанк Украины на понедельник, 10 декабря, укрепил официальный курс гривны на шесть копеек - до 27,8242 гривни за доллар против 27,8796 гривни за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Курсы валют на 10.12.2018:

  • 100 долларов США – 2782.4246
  • 100 евро – 3163.8950
  • 100 польских злотых – 737.5906
  • 10 российских рублей – 4.1577
  • 100 швейцарских франков – 2800.1549
  • 100 юаней – 404.3626

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,63895 грн против 31,6461 грн 7 декабря.

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.

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НБУ, Украина, Евро, Доллар, Курс валют, Валюты.
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