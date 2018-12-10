Скачать
Понедельник, 10.12.2018
Вторая неделя военного положения: что изменилось в стране
Вторая неделя военного положения: что изменилось в стране
Украинцам повысили тарифы на тепло
Украинцам повысили тарифы на тепло
Назван лучший футболист УПЛ в 2018 году
Назван лучший футболист УПЛ в 2018 году
День иконы Божией Матери &quot;Знамение&quot; 2018: история, приметы и традиции праздника
День иконы Божией Матери "Знамение" 2018: история, приметы и традиции праздника

Вертолеты Airbus Helicopters для МВД: когда прибудут в Украину

Смотрите фото (3)
Вертолеты Airbus Helicopters для МВД: когда прибудут в Украину
14:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МВД

Новости Бизнеса: Первые два вертолета французской фирмы Airbus Helicopters будут доставлены в Украину уже 19 декабря.

Первые два вертолета французской фирмы Airbus Helicopters будут доставлены в Украину 19 декабря.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время рабочей поездки в Мюнхен (Германия), сообщили в пресс-службе МВД.

"Мы создаем единую систему авиации МВД. В рамках контракта с французским правительством будут закуплены 55 вертолетов Airbus. Первые два вертолета прибудут в Украину уже 19 декабря 2018 года, а вся система будет полностью укомплектована до 2021 года. Все вертолеты собираются во Франции и Германии", - сказал Аваков.

По его словам, особенность авиации МВД в том, что будет построена гибридная система на основе опыта французских, немецких и американских авиасистем.

"Вертолеты будут у ГСЧС, пограничников, полиции и Нацгвардии. Они будут выполнять профильные задачи - ликвидация пожаров, контроль границы, поиск преступников и пропавших лиц. Но в случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации, например, пожара, будут работать все вместе", - отметил Аваков.

Аваков пообещал повышение зарплат и жилье семьям нацгвардейцев

Глава МВД отметил, что сейчас по всей стране строятся пункты базирования, ангары и вся необходимая инфраструктура, а в Кременчуге будут готовить пилотов для системы авиационной безопасности МВД.

"К создаваемой системе добавляются еще вертолеты Ми-8, которые у нас есть, и у нас будет третий по величине вертолетный парк в Европе, после немцев и французов. Таким образом, мы становимся в один ряд с европейскими коллегами по качеству", - подчеркнул Аваков.

Ранее Арсен Аваков назвал всего четыре условия для получения собственного жилья полицейским.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

МВД, Арсен Аваков, Вертолеты, Airbus Helicopters.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
02 Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.12 - 16.12)
04 Ведущая Валентина Хамайко вернулась на работу через три дня после родов
05 Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Туман накрыл Украину: что происходит в аэропортах
Туман накрыл Украину: что происходит в аэропортах
Сенцова переводят из медицинской части колонии в отряд
Сенцова переводят из медицинской части колонии в отряд
Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
Погода на неделю: синоптики рассказали, когда придут морозы
В австралийском заповеднике умер &quot;самый накачанный кенгуру&quot;
В австралийском заповеднике умер "самый накачанный кенгуру"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь