Вертолеты Airbus Helicopters для МВД: когда прибудут в Украину

Новости Бизнеса: Первые два вертолета французской фирмы Airbus Helicopters будут доставлены в Украину уже 19 декабря.

Первые два вертолета французской фирмы Airbus Helicopters будут доставлены в Украину 19 декабря.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время рабочей поездки в Мюнхен (Германия), сообщили в пресс-службе МВД.

"Мы создаем единую систему авиации МВД. В рамках контракта с французским правительством будут закуплены 55 вертолетов Airbus. Первые два вертолета прибудут в Украину уже 19 декабря 2018 года, а вся система будет полностью укомплектована до 2021 года. Все вертолеты собираются во Франции и Германии", - сказал Аваков.

По его словам, особенность авиации МВД в том, что будет построена гибридная система на основе опыта французских, немецких и американских авиасистем.

"Вертолеты будут у ГСЧС, пограничников, полиции и Нацгвардии. Они будут выполнять профильные задачи - ликвидация пожаров, контроль границы, поиск преступников и пропавших лиц. Но в случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации, например, пожара, будут работать все вместе", - отметил Аваков.

Глава МВД отметил, что сейчас по всей стране строятся пункты базирования, ангары и вся необходимая инфраструктура, а в Кременчуге будут готовить пилотов для системы авиационной безопасности МВД.

"К создаваемой системе добавляются еще вертолеты Ми-8, которые у нас есть, и у нас будет третий по величине вертолетный парк в Европе, после немцев и французов. Таким образом, мы становимся в один ряд с европейскими коллегами по качеству", - подчеркнул Аваков.

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