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Украинцам повысили тарифы на тепло

Украинцам повысили тарифы на тепло
14:53 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на тепло для населения для 18 ТКЭ.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила повышение тарифов на тепло для населения для 18 производителей теплоэнергии (ТКЭ).

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в понедельник.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №867 от 19 октября этого года продлил спецобязательства "Нафтогаза" продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года. Правительство также пересмотрело формулу расчета цены для продажи газа по PSO, повысив ее на 23,5% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и расходами на транспортировку и поставку). Вопрос цены на газ для населения являлся ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

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В тот же день менеджмент МВФ и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политике stand by (SBA) на $3,9 млрд, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

В тоже время условием вынесения новой программы stand by на утверждение совета директоров МВФ является пересмотр регулятором тарифов на отопление с учетом новой цены на газ с официальной публикацией этих решений в "Урядовом курьере".

Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу сотрудничества с Украиной в рамках программы финансирования stand-by (SBA) назначено на 18 декабря.

 Как сообщалось, 19 октября Кабмин поднял 23,5% цены на газ для населения.

Напомним, большинство бытовых потребителей Украины в ноябре получили от своих поставщиков газа (газсбытов) платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами. В связи с этим Владимир Гройсман заявил, что будет создана специальная комиссия с представителями НКРЭКУ, Минэнергоугля, Министерства ЖКХ, которая займется масштабной проверкой деятельности операторов газораспределительных сетей (ГРС).

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МВФ, Тарифы, Отопление, ТКЭ, НКРЭКУ.
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