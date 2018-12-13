В Украине узаконили популярный спиртной напиток

Новости Бизнеса: Верховная Рада на законодательном уровне определила понятие "виски".

Соответствующий закон с изменениями в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета" (регистрационный №9260) обнародован на сайте парламента и в газете "Голос Украины" в среду.

Документ устанавливает, что виски - это алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45 процентов объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята.

Кроме того, в законе разграничено понятие "спирт этиловый денатурированный" и "спирт этиловый не денатурированный".

Напомним, цены на алкогольные напитки и табачные изделия в Украине с начала 2018 года выросли более чем на 15%. Кроме того, сообщалось, что украинцам придется выложить за продукты для новогоднего стола почти на 20% больше, чем в прошлом году.