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В Пенсионном фонде сообщили, сколько на работающих приходится пенсионеров

В Пенсионном фонде сообщили, сколько на работающих приходится пенсионеров
10:02 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус сообщил, что на сегодняшний день на 10 работающих жителей приходится 11 пенсионеров.

В Украине не смогут выполнить обещания по ежегодной индексации пенсий без разграничения налогов и взносов на социальное страхование. Об этом журналистам сообщил глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, передает "Зеркало недели".

По его словам, сегодня в Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров. В начале марта 2018 года Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы заявило о намерениях ввести законодательные изменения для того, чтобы во время начисления пенсии роль стажа была более весомой, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.

Напомним, с 1 декабря 2018 года размер минимальной пенсии в Украине увеличился до 1497 гривен. Очередное повышение пенсий также должно состояться с 1 января, оно коснется полмиллиона пенсионеров и военных пенсионеров. Следующее повышение запланировано на март 2019 года. В марте, по словам Розенко, пенсии должны вырасти на 12-17%.

Во Всемирном банке считают, что Украине необходимо продолжать повышать пенсионный возраст. Сейчас у человека с минимальным стажем есть право выхода на пенсию в 60 лет. Это достаточно низкий уровень, так как продолжительность жизни дольше. некоторые страны не поднимают пенсионный возраст прямо сейчас, но принимают решение, что начнут это делать, например, через пять лет.

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ПФУ, Пенсионный Фонд Украины, Работающие, Пенсонеры, Повышение пенсионного возраста в Украине.
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