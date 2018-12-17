В украинских газохранилищах сократились запасы газа

Новости Бизнеса: Заполненность газом в подземных хранилищах Украины сократилась до 48%.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 15 декабря уменьшился до 15,096 млрд куб. м, передает пресс-служба ПАО "Укртрансгаза".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. В течение суток из ПХГ Украины отобрано 66,70 млн куб. м газа.

При этом в данных за 15 декабря указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 7,35 млн куб. м, из Венгрии - 7,19 млн куб. м, из Польши - 2,02 млн куб. м газа.

Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 48%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м. Как сообщалось, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.

Напомним, что с 1 ноября цена на газ для населения выросла на полторы гривны до 8,55 грн за кубометр. Примерно 80% цены на тепловую энергию - это стоимость газа, поэтому отопление и горячая вода неизбежно должны подорожать.

Напомним, что с нового года украинцы будут получать две платежки за электроэнергию. Согласно новым правилам с 2019 года начинается новый этап создания рынка электроэнергии для приведения его к европейским стандартам. Также, следует напомнить, что украинцы смогут получить сэкономленную в отопительный сезон субсидию в виде "живых денег" в 2019 году.