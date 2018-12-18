Кабмин разделил ГФС на налоговую и таможенную службы

Новости Бизнеса: 18 декабря правительство приняло решение реформировать Государственную фискальную службу.

Кабинет министров Украины принял постановление о разделении Государственной фискальной службы на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. сСоответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, 18 декабря. Как сообщает пресс-служба Минфина, постановление предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу, как отдельные центральные органы исполнительной власти.

Отмечается, что Кабинет министров будет направлять и координировать деятельность этих служб через министра финансов, а для реорганизации ГФС создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов.

"Разделение ГФС на две службы является важным шагом на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов", - цитирует Верланова пресс-служба Минфина.

Как сообщалось, на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман обозначил основные задачи в работе Кабинета министров на 2019 год.