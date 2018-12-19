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"Укртранснафта": Транспортировка нефти может прекратиться

&quot;Укртранснафта&quot;: Транспортировка нефти может прекратиться
12:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Укртранснафта предупредила об угрозе транспортировки нефти.

Компания получила предупреждение от нескольких операторов систем распределения о прекращении распределения электрической энергии с 1 января 2019 года в связи с отсутствием договора на поставку электроэнергии.

Оператор нефтетранспортной системы Украины - государственная компания "Укртранснафта" призвала руководство страны безотлагательно принять решение по обеспечению непрерывного электроснабжения объектов нефтетранспортной системы Украины и ее постоянной работы с января 2019 года.

Об этом говорится в обращении и.о. генерального директора "Укртранснафты" Андрея Пасишныка к СНБО, правительству, Минэнергоугля, НКРЭКУ и "Нафтогазу".

Сообщается, что согласно Закону "О рынке электрической энергии", компания должна была выбрать себе электропоставщика и заключить с ним договор о поставках электроэнергии до 11 декабря, однако операторы систем распределения получили соответствующие лицензии только во второй половине ноября 2018 года и разместили публичные коммерческие предложения и формы договоров только в декабре 2018 года.

Более того, отмечается, что по состоянию на 18 декабря Кабинет министров Украины не определил поставщика "последней надежды", который должен осуществлять поставки в случае неизбрания "Укртранснафтой" нового электропоставщика.

"Отсутствие своевременных актов и документов регулятора рынка электрической энергии (с учетом продолжительности процедур закупок в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках", заключение договора занимает ориентировочно 2-3 месяца) сделало невозможным своевременное заключение компанией соответствующих договоров на поставку электроэнергии с 01.01.2019 года как по свободным ценам, так и с поставщиком "последней надежды", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во второй декаде декабря 2018 года "Укртранснафта" получила предупреждение от нескольких операторов систем распределения о прекращении распределения электрической энергии с 1 января 2019 года в связи с отсутствием договора на поставку электроэнергии в 2019 году.

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"Данная ситуация приведет к полной остановке насосных агрегатов, и, соответственно, полной остановке транспортировки нефти с 1 января 2019 года, и ставит под угрозу выполнение обязательств компании по транспортировке нефти как европейским потребителям, так и отечественным нефтеперерабатывающим предприятиям, обеспечение безопасности производственного процесса, может привести к возникновению аварийных и чрезвычайных ситуаций в нефтетранспортной системе Украины", - сказано в сообщении.

"Учитывая вышеизложенное, с целью предотвращения негативных последствий необходимо безотлагательное принятие решений и регуляторных актов по обеспечению непрерывного электроснабжения объектов нефтетранспортной системы Украины и ее постоянной работы с января 2019 года", - сказано в обращении.

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Украина, Нефть, Укртранснафта, Андрей Пасишнык, Транспортировка нефти.
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