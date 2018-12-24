Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
Цены на нефть снова пошли в рост
Цены на нефть снова пошли в рост
У именитого бойца UFC нашли допинг
У именитого бойца UFC нашли допинг
Мифы и факты о радиации
Мифы и факты о радиации

Цены на нефть снова пошли в рост

Цены на нефть снова пошли в рост
11:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,20 процента до $53,93 за баррель после подъема до отметки в $54,66 за баррель.

Цены на нефть выросли в понедельник на фоне признаков того, что недавнее падение котировок может привести к ограничению добычи в США, хотя опасения о глобальной экономике продолжили оказывать давление на настроения инвесторов.

Фьючерсы на американский сорт нефти WTI к этому моменту торговались на отметке $45,73 за баррель, на 0,31 процента выше уровня предыдущего закрытия, ранее поднявшись до $46,24, сообщает Рейтер.

Цены на Brent и WTI снизились более чем на 35 процентов по сравнению с достигнутыми в октябре максимумами. Падение цен вынудило американских добытчиков сланцевой нефти снизить планы производства на 2019 год.

Ситуация на нефтяном рынке: Нефть Brent упала в цене

Число буровых установок в США выросло на 10 за неделю, завершившуюся 21 декабря, до 883, показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Напомним, что 7 декабря 2018 года ОПЕК+ приняла решение о суммарном сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года на 6 месяцев. При этом 800 тыс. баррелей нефти придется на государства ОПЕК и 400 тыс. — на страны, не входящие в ОПЕК.

Однако, несмотря на договоренности, попытки стабилизировать нефтяные цены пока не увенчались успехом. В минувшую пятницу котировки «черного золота» опускались — впервые с 5 сентября 2017 года — ниже $53 за баррель эталонной марки Brent.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефть, ОПЕК, Brent, Цены на нефть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (31.12 - 6.01)
02 Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
03 Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко
04 Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва
05 Стала известна причина задержек в оформлении "евроблях"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Разрушительное цунами в Индонезии: сотни погибших
Разрушительное цунами в Индонезии: сотни погибших
Маск восхищен успехами Китая в космической отрасли
Маск восхищен успехами Китая в космической отрасли
Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии
Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии
Рождественский сочельник: традиции и обычаи праздника
Рождественский сочельник: традиции и обычаи праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь