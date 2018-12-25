Нацбанк выпускает медаль, посвященную Мариинскому дворцу

Новости Бизнеса: НБУ выпустит памятную медаль, посвященную памятнику архитектуры, построенному в стиле барокко по проекту Бартоломео Растрелли.

26 декабря 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) выпустит памятную медаль "Мариинский дворец" в честь памятнику архитектуры, построенному в стиле барокко. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Медаль изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 62,2 г, тираж – 2 тыс. 500 штук. Она имеет форму эллипса (габаритные размеры: длина 55 мм, ширина 40 мм).

Медаль изготовлена с помощью технологии патинирования. Отделка медали из позолоты, где содержание золота в чистоте не менее 0,002 г. На аверсе медали размещено: позолоченная полоса, с обеих сторон украшенная декоративными элементами, в центре которой - малый Герб Украины. Над ним изображен год чеканки – 2018, слева - надпись "Украина" и обозначение металла Ag 999, справа - перевернутые надпись Ukraine, логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины и масса медали в чистоте - 62,2. Над полосой - фрагмент интерьера дворца, под полосой - перевернутое изображение декоративного фриза.

Также позолоченную полосу, на которой разделенные декоративным элементом надписи "Мариинский дворец/Киев XVIII в., разместили на реверсе медали. Под полосой – композиция, где сочетаются внешний вид дворца и фрагменты его интерьера.

Памятную медаль "Мариинский дворец" можно будет приобрести с 26 декабря 2018 года в отделе кассовых операций и реализации нумизматической продукции, отделах денежного обращения Департамента денежного обращения НБУ в регионах и банков-дистрибьюторов.

Напомним, Национальный банк вводит в обращение памятную монету Город Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Монета будет введена в обращение с 26 декабря 2018 года.