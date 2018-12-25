Скачать
Вторник, 25.12.2018
Стратегическая важность: Порошенко объяснил, зачем нужна автокефалия
Стратегическая важность: Порошенко объяснил, зачем нужна автокефалия
РФ расширяет санкции против Украины: Медведев подписал указ
РФ расширяет санкции против Украины: Медведев подписал указ
Нурмагомедов побывал на съемках турецкого сериала
Нурмагомедов побывал на съемках турецкого сериала
Католическое Рождество 2018: что нельзя делать в этот праздник
Католическое Рождество 2018: что нельзя делать в этот праздник

Нацбанк выпускает медаль, посвященную Мариинскому дворцу

Нацбанк выпускает медаль, посвященную Мариинскому дворцу
12:55 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: НБУ выпустит памятную медаль, посвященную памятнику архитектуры, построенному в стиле барокко по проекту Бартоломео Растрелли.

26 декабря 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) выпустит памятную медаль "Мариинский дворец" в честь памятнику архитектуры, построенному в стиле барокко. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Медаль  изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 62,2 г, тираж – 2 тыс. 500 штук. Она имеет форму эллипса (габаритные размеры: длина 55 мм, ширина 40 мм).

Медаль изготовлена с помощью технологии патинирования. Отделка медали из позолоты, где содержание золота в чистоте не менее 0,002 г. На аверсе медали размещено: позолоченная полоса, с обеих сторон украшенная декоративными элементами, в центре которой - малый Герб Украины. Над ним изображен год чеканки – 2018, слева - надпись "Украина" и обозначение металла Ag 999, справа - перевернутые надпись Ukraine, логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины и масса медали в чистоте - 62,2. Над полосой - фрагмент интерьера дворца, под полосой - перевернутое изображение декоративного фриза.

Также позолоченную полосу,  на которой разделенные декоративным элементом надписи "Мариинский дворец/Киев XVIII в., разместили на реверсе медали. Под полосой – композиция, где сочетаются внешний вид дворца и фрагменты его интерьера.

Валюта подешевела: курс валют от НБУ на 25 декабря

Памятную медаль "Мариинский дворец" можно будет приобрести с 26 декабря 2018 года в отделе кассовых операций и реализации нумизматической продукции, отделах денежного обращения Департамента денежного обращения НБУ в регионах и банков-дистрибьюторов.

Напомним, Национальный банк вводит в обращение памятную монету Город Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Монета будет введена в обращение с 26 декабря 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Медаль, Национальный банк Украины, Мариинский дворец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки
02 Опасный циклон: Украину продолжает засыпать снегом
03 Новогодний маникюр 2019: яркие идеи дизайна ногтей на Новый год (Фото)
04 Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Поздравления с католическим Рождеством для ваших родных и близких
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Опасный циклон: Украину продолжает засыпать снегом
Опасный циклон: Украину засыпает снегом
Нацбанк выпускает медаль, посвященную Мариинскому дворцу
Нацбанк выпускает медаль, посвященную Мариинскому дворцу
Во сколько украинцам обойдется новогодний стол: что и на сколько подорожало
Что и на сколько подорожало в Украине
Красивые открытки с Католическим Рождеством 25 декабря 2018 года
Красивые открытки с Католическим Рождеством 25 декабря 2018 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь