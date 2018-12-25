Валюта подешевела: курс валют от НБУ на 25 декабря

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 25 декабря: 100 USD – 2743.3934 грн; 100 EUR – 3131,3092 гривни.

Во вторник 25 декабря действуют официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на 22 декабря, поскольку 24 и 25 декабря — это выходные праздничные дни:

Курсы валют на 25.12.2018:

Доллар США – 27.4339

Евро – 31.3131

Польский злотый – 7.3074

Российских рубль – 4.1723

Швейцарский франк – 27.6813

Английський фунт стерлингов - 34.7094

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.