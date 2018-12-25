Валюта подешевела: курс валют от НБУ на 25 декабря

Во вторник 25 декабря действуют официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на 22 декабря, поскольку 24 и 25 декабря — это выходные праздничные дни:
Курсы валют на 25.12.2018:
Доллар США – 27.4339
Евро – 31.3131
Польский злотый – 7.3074
Российских рубль – 4.1723
Швейцарский франк – 27.6813
Английський фунт стерлингов - 34.7094
Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.
Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.