В Украине нет предпосылок к "новогоднему падению" гривны

Новости Бизнеса: Глава Совета НБУ убежден, что правительство делает первый шаг к надлежащему уровню координации фискальной и монетарной политик.

Сейчас в Украине нет предпосылок для девальвации гривны. Об этом сообщил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин, передает УНН.

"За декаду до конца года пока нет предпосылок для повторения ситуаций декабря 2016 и декабре 2017 года, когда правительство тратило большие объемы средств (например, в прошлом году за декабрь остаток средств на едином казначейском счете уменьшился в 10,6 раза), что приводило к девальвации гривны. Надеюсь, мы делаем первый шаг к надлежащему уровню координации фискальной и монетарной политик", - написал он.

Как сообщалось, на 25 декабря 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,43 грн/долл.