Скачать
Четверг, 27.12.2018
Закон о переименовании УПЦ МП вступил в силу
Закон о переименовании УПЦ МП вступил в силу
Ряд диагностических услуг в Украине с июля 2019 станут бесплатными
Ряд диагностических услуг в Украине с июля 2019 станут бесплатными
Ломаченко - лучший боксер мира по версии BoxingTalk, Усик - третий
Ломаченко - лучший боксер мира по версии BoxingTalk, Усик - третий
Евровидение 2019: объявлен состав жюри национального отбора
Евровидение 2019: объявлен состав жюри национального отбора

Незаконные начисления в платежках: НКРЭКУ не может проверить облгазы

Незаконные начисления в платежках: НКРЭКУ не может проверить облгазы
16:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: У НКРЭКУ не хватает полномочий для проверки облгазов из-за сверхначислений для потребителей газа.

У Национальной комиссии, регулирующей тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг, не хватает полномочий для того, чтобы проверить облгазы, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, в связи со сверхначислениями для потребителей в платежках за газ.

Об этом во время пресс-конференции заявила глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

На сколько выросла цена на газ на украинском рынке в ноябре: интересные цифры

«На сегодня, к сожалению, сложилась такая ситуация, что по закону о мерах контроля мы не можем проводить плановую проверку чаще одного раза в 2 года, но есть возможность внеплановой проверки, которая требует согласования Государственной регуляторной службы», - заявила Кривенко.

Также она добавила, что расширение функционала Нацкомисии должно быть рассмотрено парламентом в ближайшее время.

«Учитывая некоторые ограничения функциональности регулятора, одно из направлений, которые мы предлагаем урегулировать парламенту – это возможность выходить на проверки без согласования Государственной регуляторной службы», - добавила она.

НКРЭКУ утвердила методику формирования платы, за присоединение к энергосетям

Глава Нацкомисии отметила, что если потребитель присылает копию квитанции, в которой есть доначисления со стороны облгазов, которые признаны незаконными, то есть основание для проведения проверки.

«Если компания не выполняет решение НКРЭКУ, то есть основание для проведения внеплановой проверки. По результатам проверки составляется акт и может быть начислен штраф размером 850 тыс. грн и по каждому факту нарушения комиссия может накладывать соответствующие штрафы», - добавила она.

Стало известно, зачем облгазы втягивают потребителей в долги

При этом Кривенко считает, что такая мера наказания как прекращение действия лицензии поставщика в отопительный сезон - неприемлема, так как потребители могут остаться без возможности получения электроэнергии. Поэтому есть действенные механизмы контроля и наложения штрафа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Облгаз, Дмитрий Фирташ, НКРЭКУ, Облгазы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 После снегопадов придут дожди: синоптики рассказали о погоде до конца года
02 Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Украинцы смогут получить "живые" деньги за коммуналку, но есть условие
04 Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
05 Стало известно для кого проведут перерасчет пенсий 2019 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина расширила список запрещенных российских продуктов
Украина расширила список запрещенных российских продуктов
Конфликт на Донбассе: стороны согласовали перемирие с 29 декабря
Конфликт на Донбассе: стороны согласовали перемирие с 29 декабря
Украинцы смогут получить &quot;живые&quot; деньги за коммуналку, но есть условие
Украинцы смогут получить "живые" деньги за коммуналку
Новый год 2019: как украсить еду в виде свинки
Новый год 2019: как украсить еду в виде свинки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь