Незаконные начисления в платежках: НКРЭКУ не может проверить облгазы

Новости Бизнеса: У НКРЭКУ не хватает полномочий для проверки облгазов из-за сверхначислений для потребителей газа.

У Национальной комиссии, регулирующей тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг, не хватает полномочий для того, чтобы проверить облгазы, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, в связи со сверхначислениями для потребителей в платежках за газ.

Об этом во время пресс-конференции заявила глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

«На сегодня, к сожалению, сложилась такая ситуация, что по закону о мерах контроля мы не можем проводить плановую проверку чаще одного раза в 2 года, но есть возможность внеплановой проверки, которая требует согласования Государственной регуляторной службы», - заявила Кривенко.

Также она добавила, что расширение функционала Нацкомисии должно быть рассмотрено парламентом в ближайшее время.

«Учитывая некоторые ограничения функциональности регулятора, одно из направлений, которые мы предлагаем урегулировать парламенту – это возможность выходить на проверки без согласования Государственной регуляторной службы», - добавила она.

Глава Нацкомисии отметила, что если потребитель присылает копию квитанции, в которой есть доначисления со стороны облгазов, которые признаны незаконными, то есть основание для проведения проверки.

«Если компания не выполняет решение НКРЭКУ, то есть основание для проведения внеплановой проверки. По результатам проверки составляется акт и может быть начислен штраф размером 850 тыс. грн и по каждому факту нарушения комиссия может накладывать соответствующие штрафы», - добавила она.

При этом Кривенко считает, что такая мера наказания как прекращение действия лицензии поставщика в отопительный сезон - неприемлема, так как потребители могут остаться без возможности получения электроэнергии. Поэтому есть действенные механизмы контроля и наложения штрафа.