Банки Украины обязали открыто публиковать больше данных

Новости Бизнеса: НБУ обязал банки выкладывать в открытый доступ больше данных, расширен перечень данных.

Соответствующее решение утверждено Постановлением Правления №157 от 27 декабря 2018 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 15 февраля 2018 № 11", сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины продолжает работу над повышением прозрачности банковской системы для вкладчиков и инвесторов и для этого расширяет перечень данных, которые публикуются банками и Национальным банком и отражают состояние деятельности банковской системы", - говорится в сообщении.

В ближайшее время Национальный банк на странице официального Интернет-представительства и банки на своих сайтах начнут ежемесячно публиковать данные: о состоянии выполнения банками нового норматива LCR; размере кредитного риска по классам должников банка; распределении кредитов, в том числе неработающих, в разрезе видов экономической деятельности заемщиков и распределении вкладов физлиц в разрезе суммы вкладов и количества вкладчиков в иностранной и национальной валюте.

Эти данные будут публиковаться за отчетный месяц - до 30 числа каждого месяца, следующего за отчетным, за январь - до 28 февраля, за декабрь - до 01 февраля следующего года.

Национальный банк и банки также начнут ежегодно публиковать результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины: информацию о сумме регулятивного и основного капитала, значения нормативов достаточности регулятивного капитала (Н2) и основного капитала (Н3). Информация по результатам оценки устойчивости публикуется в конце года: банками до 28 декабря, Национальным банком - до 31 декабря.

Указанные изменения усилят уровень информированности инвесторов, вкладчиков, клиентов банков о состоянии банковской системы. В итоге это положительно повлияет на уровень доверия к банкам и будет способствовать выполнению одной из стратегических целей Национального банка - обеспечению стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы.

Вышеупомянутые меры вступают в силу 1 января 2019, кроме тех, которые касаются результатов оценки устойчивости, вступивших в силу 27 декабря 2018.