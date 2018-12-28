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Разработка комплекса "Ольха" уже на завершающем этапе

Разработка комплекса &quot;Ольха&quot; уже на завершающем этапе
15:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Проект создания РСЗО "Ольха" находится на завершающем этапе.

Проект разработки новой ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" с 300-мм управляемой ракетой дальностью до 120 км находится уже на завершающем этапе, сообщается на сайте Министерства обороны со ссылкой на главу ведомства Степана Полторака.

"Что касается ракеты "Ольха" - мы находимся на завершающем этапе. Это хорошая ракета, однако у нас есть и другие разработки, которые значительно повысят возможности артиллерийских подразделений ВС Украины. И вы видели испытание противокорабельной ракеты "Нептун", которая показывает очень хорошие характеристики", - отметил С.Полторак.

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Также, по его словам, в оборонном ведомстве сейчас ставят задачу создания противокорабельного комплекса. "Он должен быть мобильным, чтобы имел возможность маневра. Таким образом, мы сможем повысить уровень и возможности по сохранению территориальной целостности и морского побережья в неприкосновенности", - подчеркнул С.Полторак.

Ранее сообщалось, в ГККБ "Луч" готовят на середину 2019г. начало поставок ВСУ новых серийных РСЗО "Ольха".

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Украина, Минобороны, Степан Полторак, РСЗО, Ольха, Ракетная система.
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