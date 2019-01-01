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Вступил в силу закон о бюджете на 2019 год: основные показатели

Вступил в силу закон о бюджете на 2019 год: основные показатели
10:35 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: В Украине во вторник, 1 января, вступил в силу закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год.

Документ предусматривает доходы в сумме 1 трлн 26 млрд 131 млн 809,2 тыс. грн, в том числе доходы общего фонда - 928 млрд 507 млн 915 тыс. грн и доходы специального фонда - в сумме 97 млрд 623 млн 894,2 тыс. грн.

Также предусмотрены расходы в объеме 1 трлн 112 млрд 129 млн 997,6 тыс. грн, в том числе расходы общего фонда - 1 трлн 5 млрд 767млн 548,6 тыс. грн и расходы специального фонда - 106 млрд 362 млн 449 тыс. грн.

Закон предусматривает возвращение кредитов в госбюджет в размере 9 млрд 728 млн 634,9 тыс. грн, в том числе возвращение кредитов в общий фонд в сумме 8 млрд 322 млн 346,8 тыс. грн и спецфонда - 1 млрд 406 млн 288,1 тыс. грн.

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Из госбюджета планируют предоставить кредиты в сумме 13 млрд 719 млн 766,5 тыс. грн, в том числе из общего фонда - 679 млн 913,2 тыс. грн и спецфонда - в размере 13 млрд 39 млн 853,3 тыс. грн.

Предельный объем дефицита госбюджета определили в размере 89 млрд 989 млн 320 тыс. грн, в том числе общего фонда - в объеме 69 млрд 617 млн 200 тыс. грн и специального фонда - в сумме 20 млрд 372 млн 120 тыс. грн.

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Оборотный остаток средств госбюджета определили в размере до 2% расходов общего фонда бюджета.

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Бюджет, Расходы, Кредиты, Доходы, Пенсия, Минимальная зарплата.
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