Преподавателям с нового года повысили зарплаты

Новости Бизнеса: Зарплата научно-педагогических работников с 1 января 2019 года выросла на 20%.

С 1 января 2019 года зарплата научно-педагогических работников высших учебных заведений возрастет на 20%.

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета министров 18 декабря. Согласно решению правительства, с января 2019 года зарплаты всех научно-педагогических работников повысятся на 20%, зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%.

Напомним, что с 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине повышается на 12% - с 3723 до 4173 грн. Согласно пояснительной записке к проекту госбюджета, который Кабмин подал в Верховную Раду в сентябре, среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 грн и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.

В ноябре 2018 года средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины составила 9161 грн, увеличившись по сравнению с ноябрем прошлого года на 22,5%. Реальная зарплата в ноябре выросла на 11,4%.