Гройсман рассказал о поддержке аграриев в 2018 году

Новости Бизнеса: Кабмин оказал в прошлом году поддержку свыше 6 тысячам аграрных предприятий.

Правительственными программами поддержки аграриев воспользовались в прошлом году более шести тысяч сельхозпредприятий и около 104 тысяч домохозяйств.

Об этом сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

"В 2018 году правительственными программами поддержки аграриев воспользовались более 6 тысяч предприятий и около 104 тысяч украинских домохозяйств", — отметил он.

В частности, правительство компенсировало 2500 грн хозяевам за каждого теленка, 1500 грн предприятиям за каждую молочную корову, 80% стоимости семян и саженцев, 15-40% стоимости украинской сельхозтехники, 25-30% стоимости строительства ферм.

Гройсман заверил, что все программы поддержки аграриев будут продолжены в 2019 году.