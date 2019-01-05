Украинцы стали больше покупать подержанные авто

Новости Бизнеса: В Украине за год вдвое выросли продажи подержанных авто.

По итогам прошлого года украинские номера получили 116,8 тысяч импортированных подержанных легковых автомобилей или вдвое больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Как отмечается, рынок новых авто в 2018 году составляет 81,8 тысяч штук, что на 0,6% меньше результата предыдущего года.

"В декабре украинцы поставили на учет 21,4 тыс. легковых авто с пробегом. В результате первичный рынок последнего месяца 2018 года составляет 28,4 тыс. авто, а доля б/у авто на нем достигла рекордных 75%", - сообщает пресс-служба.

"Такому росту первичных регистраций импортного секонд-хенда в Украине способствовало принятие законов о легализации так называемых "евроблях", - констатируют в ассоциации.