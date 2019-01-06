Гройсман напомнил о новой услуге в программе “Доступные лекарства"

Новости Бизнеса: В программе “Доступные лекарства” появится новая услуга, на программу заложено 1 млрд грн.

Правительство планирует расширять программу “Доступные лекарства” в 2019 году.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

“Программа #ДоступніЛіки работает почти два года и будет расширяться. На 2019 год Правительство заложило 1 млрд грн на ее финансирование”, - отметил Премьер-министр.

Он напомнил, что с апреля будет введена новая услуга – электронный рецепт. “Не будет иметь значение ни место выписки рецепта, ни место выдачи препаратов. Рецепт, который получили, например, в Киеве, можно будет спокойно показать в любом другом городе или поселке в аптеке с наклейкой программы «Доступные лекарства», - пояснил Гройсман.

Сейчас, по его данным, таких аптек более 7800 по всей стране.

В апреле 2017 года в Украине стартовала правительственная программа “Доступные лекарства”. Врачи выписывают пациентам рецепты на получение лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с небольшой доплатой.