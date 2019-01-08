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Украина от сегодня запретила еще один вид продукции из России

Украина от сегодня запретила еще один вид продукции из России
09:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Вступает в силу запрет на импорт в Украину еще одного вида продукции из РФ.

С 8 января 2019 года вступает в силу постановление Кабинета министров, которым запрещен ввоз на таможенную территорию Украины крахмало-паточной продукции, что происходит из Российской Федерации.

Соответствующее постановление Кабинета министров от 27 декабря 2018 г. № 1154 "О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации" была опубликована в "Официальном вестнике Украины" 29 декабря 2018 года и вступает в силу через 10 дней с момента опубликования.

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Согласно документу, запрещается ввоз на территорию Украины крахмало-паточной продукции по кодам согласно УКТ ВЭД: 1108 12 00 00 (крахмал кукурузный), 1702 30 (глюкоза и сироп из глюкозы, без фруктозы или содержащие менее 20 мас.% фруктозы в сухом состоянии), 1702 40 (глюкоза и сироп из глюкозы, с содержанием в сухом состоянии не менее 20 мас.%, но менее 50 мас.% фруктозы, кроме инвертного сахара), 1702 90 50 00 (мальтодекстрин и мальтодекстриновий сироп) происхождением из Российской Федерации.

Постановление было принято с целью принятия мер в ответ на дискриминационные и/или недружественные действия относительно Украины применяются государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором, и согласно части одиннадцатой статьи 29 Закона Украины “О внешнеэкономической деятельности”, а также с учетом обращений ассоциации “Укркондпром” о необходимости сохранения отечественной отрасли и недопущения зависимости государства от импорта крахмало-паточной продукции из РФ.

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В Кабмине подчеркнули, что в настоящее время производственные мощности украинских предприятий способны полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка Украины, а указанное мероприятие приведет к улучшению хозяйственного положения украинских производителей в этой отрасли, сохранение и увеличение количества рабочих мест, уменьшение социальной напряженности в регионах.

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Украина, Санкции, Закон, РФ, Импорт, Запрет.
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