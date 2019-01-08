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Хранилища газа в Украине заполнены до половины
Хранилища газа в Украине заполнены до половины
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Хранилища газа в Украине заполнены до половины

Хранилища газа в Украине заполнены до половины
09:07 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Украина по состоянию на 6 января сократила заполненность ПХГ газом до 43%.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 6 января уменьшился до 13,377 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В течение суток из ПХГ Украины отобрано 85,00 млн куб. м газа.

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При этом в данных за 6 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 2,50 млн куб. м, из Венгрии - 2,81 млн куб. м, из Польши - 1,56 млн куб. м газа.

Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 43%.

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Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Ранее сообщалось, задолженность за услуги транспортировки природного газа КП "Киевтеплоэнерго" в ноябре 2018 года выросла на 99 млн или 430% в категории ТКЭ и составляет 134 млн грн.

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Все по теме:

Газ, Укртрансгаз, ПХГ, Хранилища газа.
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