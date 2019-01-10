Правительство готовится к масштабному перерасчету пенсий

Новости Бизнеса: С 1 марта для пенсионеров заработает новая схема перерасчета начислений.

Кабинет министров Украины готовится к масштабному перерасчету пенсий с 1 марта 2019 года.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал на заседании правительства.

"Я хочу напомнить, что с 1 января мы приняли решение, и 500 тысяч украинских военных пенсионеров получат пересчет и повышение пенсий более, чем на 700 гривень. Мы готовим до 1 марта провести масштабный пересчет пенсий всех украинских пенсионеров, и это для нас важная задача", - отметил Гройсман.

Он также напомнил о том, что 1 января 2019 года стартовал процесс монетизации субсидий, ведь в правительстве убеждены, что люди должны получать вознаграждение за энергосбережение.

Напомним, в Министерстве обороны увеличили размер денежного обеспечения военных ВСУ с 3,9 тыс. грн до 5,4 тыс. грн в месяц по сравнению с прошлым годом, в частности военный врач будет получать 15,5 тыс. грн, морской пехотинец и офицер десантно-штурмовых войск по 18,4 тыс. грн, летчик - 21,9 тыс. грн.