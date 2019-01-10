Скачать
Четверг, 10.01.2019
Правительство готовится к масштабному перерасчету пенсий
Правительство готовится к масштабному перерасчету пенсий
Перенос рабочих дней: сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
Сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
Украинки узнали соперниц на старте Australian Open
Украинки узнали соперниц на старте Australian Open
Смс поздравления со Старым Новым годом 2019
Смс поздравления со Старым Новым годом 2019

Правительство готовится к масштабному перерасчету пенсий

Правительство готовится к масштабному перерасчету пенсий
13:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: С 1 марта для пенсионеров заработает новая схема перерасчета начислений.

Кабинет министров Украины готовится к масштабному перерасчету пенсий с 1 марта 2019 года.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал на заседании правительства.

"Я хочу напомнить, что с 1 января мы приняли решение, и 500 тысяч украинских военных пенсионеров получат пересчет и повышение пенсий более, чем на 700 гривень. Мы готовим до 1 марта провести масштабный пересчет пенсий всех украинских пенсионеров, и это для нас важная задача", - отметил Гройсман.

Он также напомнил о том, что 1 января 2019 года стартовал процесс монетизации субсидий, ведь в правительстве убеждены, что люди должны получать вознаграждение за энергосбережение.

Повышение пенсий с 1 января: кому и на сколько повысят

Напомним, в Министерстве обороны увеличили размер денежного обеспечения военных ВСУ с 3,9 тыс. грн до 5,4 тыс. грн в месяц по сравнению с прошлым годом, в частности военный врач будет получать 15,5 тыс. грн, морской пехотинец и офицер десантно-штурмовых войск по 18,4 тыс. грн, летчик - 21,9 тыс. грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Пенсионный фонд, Пенсионеры, Пенсии, Владимир Гройсман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
02 Цены на нефть рухнули после подорожания
03 Официальные курсы Национального банка Украины на 10 января
04 Голые Каменских и Потап спалились в одном бассейне
05 Затмение 2019: календарь лунных и солнечных затмений в 2019 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега
Порошенко: Томос вернулся в Украину
Порошенко: Томос вернулся в Украину
Кравцов стал главой правления &quot;Укрзализныци&quot;
Кравцов стал главой правления "Укрзализныци"
Красивые поздравления со Старым Новым годом в прозе
Красивые поздравления со Старым Новым годом в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь