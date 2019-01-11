Украина - пятый мировой экспортер агропродукции в ЕС: отчет Еврокомиссии

Новости Бизнеса: Украина вошла в пятерку крупнейших стран-экспортеров агропродукции в Европейский союз.

Украина за период с ноября 2017 по октябрь 2018 года поставила на европейские рынки сельхозпродукции на 5,12 млрд евро, став при этом пятой страной в мире среди стран-экспортеров агропромышленной продукции, отмечается в отчете Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией.

В отчете отмечается, что Украина за с 2017 по 2018 поставила агропродукции на 115,2 млрд евро, это обеспечило ей пятое место в списке стран-экспортеров сельхозпродукции в Евросоюз.

«Главными поставщиками агропродуктов для Евросоюза стали Бразилия (12 млрд евро) и США (11,5 млрд евро). За ними следуют Китай, Аргентина, Украина, Швейцария, Турция и Индонезия - на каждую из них приходится продукции на сумму от 4,4 до 5,5 млрд евро», - говорится в отчете.

За отмеченный период, говорится в отчете, Украина сократила экспорт на 4,9% в сравнении с аналогичным периодом 2016-2017 годов, тогда этот показатель был на уровне 5,4 млрд долларов.

Ранее сообщалось, Украина в 2017 году превысила рекорд (5 млрд долл.) за время независимости по поставкам агропродукции в ЕС.

В 2017 году Украина импортировала из ЕС сельхозпродукции на 2,27 млрд долл.