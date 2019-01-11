Нацбанк объяснил, что помогло сдержать инфляцию

Новости Бизнеса: По итогам 2018 года инфляция превысила прогноз из-за роста административно регулируемых цен и тарифов.

Замедление инфляции по итогам 2018 года до пятилетнего минимума было результатом жесткой монетарной политики НБУ. Об этом говорится в сообщении Национального банка.

В НБУ отметили, что замедление роста потребительских цен свидетельствует о развороте тренда инфляции, который наблюдался в 2017 году, и ослаблении фундаментального инфляционного давления на украинскую экономику.

При этом в НБУ признали, что регулятору не удалось снизить инфляцию до 6% ± 2 п.п к концу 2018 года, как ранее ожидалось, даже несмотря на то, что он четыре раза повышал учетную ставку.

Также инфляция замедлилась благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для украинского экспорта на внешних рынках в первой половине 2018 года и рекордному урожаю зерновых во втором полугодии. Это поддерживало высокое предложение валюты на межбанковском валютном рынке, а также создавало условия для укрепления курса гривни.

Как сообщалось, самые высокие цены на социальные продукты питания оказались в Киеве, Донецкой и Закарпатской области.